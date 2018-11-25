Папа Римский изменил дату Всемирного дня мигрантов и беженцев

Директор Ватиканского зала печати Грег Бёрк обнародовал сообщение о том, что Папа Франциск изменил дату проведения Всемирного дня мигрантов и беженцев.

Об этом сообщает Vatican News.

В опубликованном тексте сообщается: «Отвечая на просьбу различных епископских конференций, Святейший Отец перенёс Всемирный день мигрантов и беженцев на последнее воскресенье сентября. Таким образом, следующий, 105-й Всемирный день мигрантов и беженцев будет отмечаться в воскресенье 29 сентября 2019 года. Как обычно, текст послания Святейшего Отца будет опубликован за несколько месяцев до события».

Всемирный день беженцев ранее отмечали 20 июня.