Папа Римский изменил дату Всемирного дня мигрантов и беженцев
16:30, 25 ноября 2018Католицизм
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Мигранты из Центральной Америки на границе с Мексикой / vaticannews.va
Директор Ватиканского зала печати Грег Бёрк обнародовал сообщение о том, что Папа Франциск изменил дату проведения Всемирного дня мигрантов и беженцев.
Об этом сообщает Vatican News.
В опубликованном тексте сообщается: «Отвечая на просьбу различных епископских конференций, Святейший Отец перенёс Всемирный день мигрантов и беженцев на последнее воскресенье сентября. Таким образом, следующий, 105-й Всемирный день мигрантов и беженцев будет отмечаться в воскресенье 29 сентября 2019 года. Как обычно, текст послания Святейшего Отца будет опубликован за несколько месяцев до события».
Всемирный день беженцев ранее отмечали 20 июня.
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