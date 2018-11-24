В Ватикане собралось более 8 тысяч хоров со всего мира

В Ватикане под эгидой Папского совета по содействию новой евангелизации проходит Третий международный съезд хоровых коллективов, в котором принимают участие более 8 тысяч певчих и музыкантов со всего мира.

Международная встреча открылась 23 ноября симпозиумом на тему «Музыка в литургии и катехизации для нового благовествования». Об этом сообщает Vatican News.

С приветствием к участникам обратился модератор встречи монс. Марко Фризина, известный итальянский композитор, настоятель базилики Святой Цецилии в Риме и руководитель хора Римской епархии.

Затем с докладом «Хор как подлинное литургическое служение» выступил священник Жорди-Агусти Пике, возглавляющий Папский литургический институт, в прошлом хормейстер «Эсколании де Монсеррат»; монс. Винченцо Де Грегорио, ректор Папского института священной музыки, рассказал о разнообразных жанрах литургической музыки, а Папский церемониймейстер монс. Гуидо Марини – о «Хоре в Папских богослужениях». Прозвучали свидетельства хористов и студентов из разных частей света. Во второй половине дня к участникам обратится французский композитор и органист из Лурда Жан-Поль Леко с докладом «Музыка в святилищах, избранных местах катехизации и евангелизации», а затем участники соберутся в рабочих группах вместе с монс. Фризиной и Жан-Полем Леко и обсудят «Композицию хоровой священной музыки сегодня».

В субботу участников встречи примет на частной аудиенции Папа Франциск, а вечером того же дня в Зале Павла VI состоится общий концерт: на сцене выступят более 600 хористов и 70 оркестрантов. Вместе с остальными участниками они составят единый полифонический хор под руководством монс. Фризины. Хор исполнит литургические песнопения Палестрины, Моцарта, Перози, Генделя, Вивальди и Бартолуччи.

Кульминационным моментом международной встречи будет воскресная Святая Месса в Ватиканской базилике под предстоятельством монс. Рино Физикеллы, президента Папского совета по содействию новой евангелизации.