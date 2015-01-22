Папа Франциск рассказал о главных моментах VII Апостольской поездки

«Неделя молитв о единстве христиан, которую отмечаем именно сейчас, дает нам возможность задуматься над нашей принадлежностью к Христу и к Церкви», - сказал Папа Франциск, приветствуя паломников в конце общей аудиенции в среду, 21 января, призвав, в частности, молодежь молиться за то, «чтобы все христиане стали одной большой семьей», а больных - жертвовать в этом намерении свои страдания. Об этом сообщает "Радио Ватикан".

Во время встречи с паломниками, которые заполнили зал им. Папы Павла VI, Папа поделился итогами своего недавнего апостольского путешествия.

«После посещения несколько месяцев назад Кореи, я снова отправился в Азию - континент богатых религиозных и духовных традиций», - сказал он, - отметив, что это путешествие было, прежде всего, «радостной встречей с церковными общинами, которые в этих странах дают свидетельства Христовы». «Кроме того, - добавил Папа, - я поддержал межрелигиозный диалог на служение миру, также как следование этих народов к единству и общественному развитию».

Преемник святого Петра рассказал, что кульминационным моментом его пребывания на Шри-Ланке стала канонизация «великого миссионера Джозефа Ваза», который духовно поддерживал верующих, был вынужден уделять Святые Таинства тайно, и оказывал помощь всем нуждающимся, невзирая на их религиозную принадлежность. По словам Папы, пример подвижника «не перестает вдохновлять Церковь на Шри-Ланке в ее служении милосердия и воспитания».

Далее Папа обратил внимание на то, что Шри-Ланка находится на пути восстановления единства после трагической гражданской войны, важную роль в котором играет диалог, и значимый вклад в это восстановление могут сделать разные религии. Теме примирения были посвящены посещение Марийского санктуария в Мадху, что является целью паломничества не только христиан тамилов и сингальцев, но также исповедников других религий.

«Со Шри-Ланки я отправился на Филиппины, где Церковь готовится отмечать пятисотлетие евангелизации. Это главная католическая страна Азии, а филиппинский народ хорошо известен в силу своей глубокой веры, благочестия и энтузиазма, также и в диаспоре», - продолжал Глава Католической Церкви, отметив, что в своих речах он пытался подчеркивать «непрерывную плодовитость Евангелия и его способности вдохновлять общество, достойное человека, в котором есть место для каждого».

Святейший Отец объяснил, что главной задачей визита было выразить поддержку пострадавшим от разрушительного тайфуна Йоланды, где он «отдал дань вере местного населения и его способности к восстановлению». Это также было случаем поблагодарить всех, кто в разных концах света откликнулся на нужды путем великодушного оказания помощи. Ведь «могущество Божьей любви, явленной в таинстве креста, стало очевидным в духе солидарности, обнаруженной в многочисленных поступках милосердной любви и жертвенности».

Выдающимися событиями посещения Филиппин Преемник святого Петра назвал встречи с молодежью и с семьями. «Здоровые семьи являются незаменимыми для жизни общества. Источником надежды и утешения есть возможность встретить многочисленные многодетные семьи, которые принимают детей, как настоящий Божий дар», - продолжал Папа, назвав «упрощением »мнение, что рождение многих детей является причиной бедности. Ее «главной причиной», по его словам, является «экономическая система, которая исключает детей, людей преклонного возраста, безработную молодежь, создавая культуру отвержения, в которой мы живем».

«Мы привыкли видеть отвергнутых людей. И именно в этом, а не в многодетных семьях, заключается главная причина бедности», - подчеркнул Святейший Отец, указав также на необходимость защищать семьи от угроз, чтобы «они смогли свидетельствовать о красоте семьи в Божьем замысле», защищая их от «новой идеологической колонизации», что искажает их идентичность и миссию.

«Забота о бедных, - подчеркнул в конце Папа, - является существенным элементом нашей христианской жизни, требует культуры честности и включает отвержение любых форм коррупции, потому что коррупция обворовывает бедных».