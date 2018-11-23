Во Львове провели конференцию по случаю 115-й годовщины основания госпиталя Андрея Шептицкого

Во Львове 22 ноября состоялась научно-практическая международная конференция “Качественная медицина для достоинства человека. От истории к современности” по случаю 115-й годовщины основания Госпиталя имени Митрополита Андрея Шептицкого.

Конференцию организовало руководство Госпиталя, чтобы рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной медицины и пути их решения и дальнейшего развития как самого Госпиталя, так и врачебного дела в целом. Участие в конференции приняли многочисленные работники медицины, духовенство, которое работает в области пастырства здравоохранения, и все неравнодушные к докторскому делу в Украине, сообщает "Католический обозреватель".

Пленарное заседание конференции началось с общей молитвы и приветственного слова Архиепископа и Митрополита Львовского УГКЦ Игоря. Митрополит поблагодарил всех, кто работает на благо лечебницы Шептицкого, и привел пример святого апостола и евангелиста Луки, пожелав им быть хорошими врачами.

Вступление конференции было посвящено истории основания Госпиталя, его роли в развитии и сохранении украинской медицины, защите наиболее незащищенных слоев населения. Участники конференции посмотрели короткометражный документальный фильм о деятельности Госпиталя.

Итогом конференции стала резолюция по развитию медицинского капелланства, дополнения медицинских услуг ролью медицинского капеллана, создание образовательной модели медицинского капелланства; совершенствование системы образования в медицинской области.

Завершилась конференция общей молитвой за прославление Праведного Митрополита Андрея.