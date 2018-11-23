В Ватикане на площади Святого Петра установили 23-метровую рождественскую елку

Рождественская елка весом в 4,5 тонны установлена утром 22 ноября на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщает "Vatican news", дерево высотой 23 метра прибыло из лесов Порденоне на севере Италии (регион Фриули-Венеция-Джулия).

Установка рождественской елки, наряду вертепом в натуральную величину (в этом году он будет создан из песка), стала традицией с 1982 года, когда Папой был Иоанн Павел II. До тех пор в Ватикане не было рождественских елок. В тот год Иоанн Павел II получил елку в подарок от польского фермера, который привез ее в Рим. С тех пор подарить понтифику рождественскую елку стало честью, и каждый год Ватикан принимает дерево, подаренное одной из европейских стран.

Прошлогоднее дерево происходило из Польши, а украшения были изготовлены и подарены Папе Франциску детьми из нескольких отделений онкологии в Италии, а также из районов, пострадавших от землетрясений.

Елка в этом году будет открыта 7 декабря, и ее огни можно будет увидеть до 13 января нового года.