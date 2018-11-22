В Тернополе презентовали документальный фильм о епископе УГКЦ Михаиле (Сабриге)

В Архикафедральном Соборе УГКЦ Тернополя 21 ноября состоялась презентация документального фильма о блаженной памяти владыке Михаиле (Сабриге), первом епархе Тернопольском УГКЦ.

Лента, которая создана «Мультимедийной студией «Свичадо» на заказ Тернопольско-Зборовской архиепархии, получила название «Владыка Михаил Колтун. Штрихи к портрету», сообщает "Католический обозреватель".

Картина содержит уникальные сведения о жизни и архиерейском служении блаженной памяти епископа Михаила. В нее вошло уникальное интервью с его младшей сестрой Галиной и людьми, которые были с ним близки со времен подполья и легализации Церкви.

В презентации приняли участие епископ-помощник Тернопольско-Зборовский Теодор (Мартынюк), синкел по делам стратегии развития о. Виталий Козак, соавтор ленты Оксана Небесная, Мирослава Гриценко, которая знала архиерея лично. Каждый дал живые свидетельстве о владыке Михаиле и о работе над лентой.

Продолжительность фильма - 40 минут.