В Зарванице открыли сельскохозяйственный кооператив в честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого

В конференционном зале Марийского духовного центра «Зарваница» 20 ноября состоялось торжественное открытие сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Андрей», названного в честь великого проводника Украинской греко-католической Церкви Андрея Шептицкого.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Митрополит Андрей говорил, что «всегда бедным является тот народ, который не имеет своего промысла», а надежное финансовое положение дает пищу для возвышения духовности нации.

Общественная деятельность была для митрополита логическим продолжением церковного служения. Андрей Шептицкий не раз утверждал, что только верующие способны построить хороший экономический строй, поскольку их целью является не только личный доход, но и общее благосостояние. К построению этого строя он привлекал духовенство Украинской греко-католической церкви.

Фермерское хозяйство «Зарваница АГРО», которое действует при Марийском духовном центре, по благословению архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовского Василия (Семенюка) стало инициатором создания сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Андрей».

Свою работу кооператив «Андрей» начал на территории с. Вишневчик. В будущем на основе кооператива будет открыт цех по переработке молочной продукции. Планируется создать линию по производству йогуртов, пастеризованного молока, творога и других продуктов. Кооперация является эффективным механизмом обеспечения конкурентоспособности малых и средних сельских хозяйств. Благодаря этому объединению жители села будут иметь возможность реализовывать свою продукцию за достойную оплату.