Папа Римский рассказал, в чем сила молодежи, которая может изменить мир

Два месяца осталось до Всемирного Дня Молодежи 2019, который в конце января состоится в Панаме, Центральная Америка.

По этому случаю Папа Римский в послании рассказал, в чем сила молодежи, которая может изменить мир, сообщает Радио Ватикана.

"Существует немало юношей и девушек, верующих и неверующих, которые после окончания обучения проявляют желание помогать другим, сделать что-то для тех, которые страдают. В этом – сила молодежи, сила всех вас, которая может изменить мир; в этом – революция, которая может победить «могучих» этой земли: «революция» служение.

Посвятиться служению ближнему не означает только быть готовыми действовать; необходимо войти в диалог с Богом [...] как это сделала Мария. Она выслушала то, что Ей сказал ангел, и после этого ответила. Благодаря этим взаимоотношениям с Богом в тишине сердца открываем свою идентичность и призвание, к которому нас призывает Господь, что может выражаться в различных формах: в браке, в богопосвященной жизни, в священстве... Все это – способы идти за Иисусом. Важно открыть, что именно ожидает от нас Господь и осмелиться сказать: «Да»", - сказал он.