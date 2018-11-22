Папа Римский напомнил католикам, почему зависть - это грех

Папа Римский напомнил католикам чего требуют девятая и десятая заповеди.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Девятая и десятая заповеди – «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» - это «завершение пути через Декалог», отметил Папа и предложил задуматься: почему последние заповеди на первый взгляд ничего не добавляют к содержанию предыдущих, ведь примерно о том же идет речь в заповедях «Не кради» и «Не прелюбодействуй»?

Все заповеди, объяснил он, указывают на «жизненный предел, за которым человек разрушает самого себя и ближнего, повреждая свои отношения с Богом».

«Посредством этого последнего слова подчеркивается, что все проступки возникают от общего внутреннего корня: от злых помыслов».

Все начинается с движения сердца, и все остальные заповеди не имели бы смысла, если бы они не касались этого окончательного уровня: человеческого сердца. Когда сердце несвободно, все предписания бесполезны, они превращаются в «красивый фасад жизни, которая остается все равно рабским, а не сыновним существованием». Папа призвал сделать испытание совести и ответить на вопрос, какие недобрые помыслы возникают у нас чаще всего: зависть, алчность, похоть?