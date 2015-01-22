Папа Франциск назвал большим Божьим даром многодетные семьи

Во время традиционной Аудиенции Папа Франциск говорил о своем визите на Филиппины и ценности многодетных семей.

Папа Франциск отметил, что здоровые семьи имеют важное значение для общественной жизни и призвал заботиться о них, передает deon.pl.

"Утешением и надеждой переполняет вид многих семей, которые принимают ребенка как настоящий дар Бога. Они убеждены, что каждый ребенок является благословением. Я слышал такие мнения, что многодетные семьи и рождение большого количества детей является одной из причин бедности. Мне кажется, что это слишком упрощенное мнение. Могу сказать, все можем сказать, что главной причиной бедности является экономическая система, которая в центре поставила не человека, а деньги, которые стали богом; экономическая система, исключающая, всегда исключает, исключает детей, молодежь, безработных и творит культуру отвержения, в которой все мы живем. Мы привыкли видеть отвергнутых людей. Это - главная причина бедности, а не многодетные семьи ", - сказал Папа Франциск.

Святейший Отец рассказал, что во время встречи с молодежью и семьями на Филиппинах, вспоминал о св. Иосифе, который оберегал жизнь очень уважаемого в стране Младенца Иисуса, сообщает Католический Медиа-Центр.

"Я вспоминал, что надо охранять семьи, перед которыми стоят различные угрозы, чтобы они могли свидетельствовать о красоте семьи в Божьем плане. Также нужно их охранять от новых идеологических колонизаций, угрожающих их тождеству и миссии", - сказал Папа Римский.