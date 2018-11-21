Новый выпуск католического журнала «Verbum» посвятили христианскому воспитанию

В новом выпуске авторы журнала «Verbum» отвечают на вполне практический вопрос: как именно воспитывать по-христиански?

Об этом сообщает Католический медиа-центр.

Павел Парфентьев пишет о том, кто, согласно учению Церкви, в первую очередь несет ответственность за воспитание и образование детей. Это право принадлежит родителям, и именно они могут свободно доверить любому, в том числе и школе, от их имени заниматься частью этой задачи – или же взяться за нее самостоятельно.

Алексей Браславец знакомит с иезуитским методом воспитания. Хотя эта модель разработана в конкретной католической среде и связана с игнатианской духовностью, она имеет универсальное применение.

О реальности воспитательной работы рассказывает в интервью отец Анджей Августинский CM, соучредитель общества «Семаха» и «Современного детского дома». Этот детдом – не только образовательный центр, который руководствуется принципами диалога и сотрудничества детей и воспитателей, но и пример современной архитектуры.

Фрагмент книги отца Яцека Воронецкого посвящен литургии как школе молитвы. Автор, один из самых известных моралистов ХХ века, убежден, что участие в литургии решающее для формирования нашей индивидуальной молитвы. А кроме того, литургическая молитва учит нас основным принципам социального действия.