В Италии кровь Святого Януария "разредела" в руках главы УГКЦ

В воскресенье, 18 ноября, украинская община в Италии отметила 85-ю годовщину Голодомора.

По этому случаю кардинал Кришенцио Сепе, Архиепископ Неаполя, выставил для почитания самую главную реликвию своей епархии – ампулу с кровью местного святого, мученика Януария. В завершающий момент возложения реликвии в хранилище сгусток крови святого Януария разредел в руках Главы УГКЦ, сообщает "Католический обозреватель".

Ежегодно в Неаполе, в день святого священномученика Януария, 19 сентября, его кровь из густой формы превращается в жидкую. Такое чудо обычно происходит трижды в год: 19 сентября, 16 мая и в субботу перед первым воскресеньем мая. Последний раз это чудо произошло во время посещения архиепархии Святейшим Отцом Франциском: кровь разредела наполовину.