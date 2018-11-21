Ватикан выпустил серебряную монету с позолотой в честь канонизации Папы Римского Павла VI

Ватикан выпустил памятную серебряную монету номиналом 5 евро в честь канонизации Папы Римского Павла VI, некоторые фрагменты которой впервые позолочены.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Филателистическое и нумизматическое ведомство Ватикана, на аверсе монеты расположен позолоченный профиль благословляющего святого Павла VI, на реверсе – также позолоченный герб нынешнего Папы.

Проект монеты выполнили скульптор Патрицио Даниэле и гравер Сильвия Петрасси.

Как и большинство ватиканских монет, она будет выпущена Государственным полиграфическим и монетным институтом (монетным двором) Италии, причем исключительно в качестве Proof. Тираж памятной монеты составит всего 1,5 тысячи экземпляров.

Павел VI (Джованни Баттиста Монтини), занимавший Апостольский престол с 1963 по 1978 годы, был причислен к лику святых вместе с шестью другими блаженными Римо-Католической Церкви 14 октября в ходе торжественной мессы в Ватикане, которую отслужил Папа Франциск.

Кардинал Монтини был избран на папский престол 21 июня 1963 года во время Второго Ватиканского собора. Он стал последним понтификом, который был коронован тиарой. Павел VI вошел в историю католицизма как видный реформатор, в частности, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник идей экуменизма. В 1964 году он встретился на Святой земле с Патриархом Константинопольским Афинагором, после чего были отменены взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.