Католическая Церковь призвала к ответственному употреблению антибиотиков

Католическая Церковь присоединилась к Всемирной недели правильного использования антибиотиков, предостерегая от опасности антибиотикорезистентности.

Ватикан обратил внимание на опасность повышения устойчивости к антибиотикам, присоединяясь к Всемирной неделе правильного использования антибиотиков, которая прошла с 12 по 18 ноября, сообщает Vatican News.

Целью этой инициативы Организации Объединенных Наций является «повышение общей осведомленности об устойчивости к антибиотикам и поощрения лучших практик среди широкой общественности, медицинских работников и политических руководителей, чтобы избежать дальнейшего возникновения и распространения антибиотикорезистентности».

«Антибиотикорезистентность является сегодня большим вызовом для здравоохранения на мировом уровне, поскольку грозит предотвращению и эффективному лечению все большего количества инфекционных заболеваний, вызываемых, бактериями, паразитами, вирусами и патогенными грибками. Если этому не противостоять, постоянный рост и распространение заболеваний, устойчивых к лекарствам, грозит современной медицине и представляет вызов здоровью и развитию целых народов», – подчеркнул в послании по этому случаю кардинал Петер Турксон, Префект Дикастерии служение целостному человеческому развитию.

Он подчеркнул, что нужно как можно быстрее изменить этот процесс, ведь постоянное высокое и неадекватное применение антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве вызывает появление все большего количества бактерий, грибков и паразитов, устойчивых к антибиотикам.

Поэтому Католическая Церковь присоединяется к усилиям международного сообщества по ограничению применения антибиотиков и улучшению информированности на эту тему.