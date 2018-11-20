В Чикаго состоялся допремьерный показ фильма «Блаженнейший» о патриархе Иосифе Слепом

В Чикаго, в приходе Святого Иосифа Обручника, 18 ноября состоялся допремьерный показ нового фильма «Блаженнейший» о патриархе Иосифе Слепом.

Кинолента рассказывает о периоде жизни патриарха от его освобождения из сибирской неволи в 1963 году и до смерти в 1984 году. Режиссер фильма Елена Мошинская, продюсер Павел Казанцев, сообщает "Католический обозреватель".

Владыка Венедикт (Алексийчук), Правящий епископ Чикагской епархии УГКЦ, и о. Николай Бурядник, настоятель храма Святого Иосифа Обручника в Чикаго, выразили слова глубокой благодарности создателям фильма за труд над ним и поделились впечатлениями от просмотра кинокартины.

«В фильме по частицам воспроизведена фигура патриарха Иосифа Слепого. Как по мне, показаны не только его фигура, но и то, как Всевышний действовал в нем. Много раз повторялось, что патриарх Иосиф был требовательным, и я сразу подумал о пророках. Они всегда были требовательными, жесткими, категоричными и принципиальными», — отметил владыка Венедикт.