В Ватикане на выставке представили картины из Третьяковской галереи

Выставка «Паломничество русского искусства. От Дионисия до Малевича» размещена в Крыле Карла Великого в Ватикане и открыта для посетителей с 20 ноября до 16 февраля 2019 года.

Как сообщает Радио Ватикана, теперь музеи примут 54 работы, причем некоторые из них впервые покинули место постоянного хранения: Третьяковскую галерею и другие российские музеи.

Выбор Крыла Карла Великого не случаен: оно соединяет колоннаду Бернини с собором Святого Петра, sancta sanctorum духовности, искусства и истории Европы. Произведения искусства размещены таким образом, чтобы старинные иконы и шедевры реализма ХIX века могли «вести диалог» друг с другом на основе неожиданных, но очевидных аналогий. Таким образом, экспозиция не следует хронологическому принципу, но предлагает взгляд на произведения искусства, казалось бы, далекие друг от друга и непохожие, который позволяет убедиться, что русское искусство во все эпохи было отмечено одними и теми же культурными и духовными чертами. Например, «Явление Христа народу» Александра Иванова находится рядом с иконами Крещения и Преображения, а икона «Не рыдай мене, Мати» размещена напротив «Неутешного горя» Крамского.

Из Третьяковской галереи в Ватикан прибыли картина Репина «Не ждали» и «Перед исповедью», «Москва. Красная площадь» Кандинского, «Утопленница» Перова и другие – всего 13 работ.