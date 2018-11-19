В Киеве общество святого Эгидия накормило 150 бедных и бездомных

В Воскресенье, 18 ноября, в Украине и в мире отметили Всемирный день убогих.

Сообщество святого Эгидия и движение «Молодежь за Мир» в этот день устроили в Киеве праздничный ужин для 150 бедных и бездомных, сообщает Католический Медиа-центр.

Событие состоялось в Институте богословских наук святого Фомы Аквинского. В ней приняли участие епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской диецезии, который возглавил совместную молитву и епископ Леон Дубравский, ординарий Каменец-Подольской диецезии.

"Мир делит людей на нации, на друзей и людей и врагов, на бедных и богатых. У Бога нет этого разделения. Бог призывает быть совершенными как Отец. Это значит делать все возможное в том месте где мы есть" - произнес к собравшимся епископ Виталий Кривицкий.

Гостеприимно помогали в проведении праздничного ужина братья доминиканцы, которые занимаются Институтом святого Фомы Аквинского. Участие в подготовке и проведении ужина принимали 70 волонтеров, но ими были также студенты учебного заведения, где происходил обед.

Самому младшему волонтеру было 9 лет, он является учеником Школы мира sant'egidio. Для проведения праздничного ужина собрали пожертвования с помощью #каваchallengе.