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В Киеве общество святого Эгидия накормило 150 бедных и бездомных

18:19, 19 ноября 2018
Католицизм
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В Киеве сообщество святого Эгидия накормила 150 бедных и бездомных / kmc.media

Сообщество святого Эгидия и движение «Молодежь за Мир» в этот день устроили в Киеве праздничный ужин для 150 бедных и бездомных, сообщает Католический Медиа-центр.

Событие состоялось в Институте богословских наук святого Фомы Аквинского. В ней приняли участие епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киевско-Житомирской диецезии, который возглавил совместную молитву и епископ Леон Дубравский, ординарий Каменец-Подольской диецезии.

"Мир делит людей на нации, на друзей и людей и врагов, на бедных и богатых. У Бога нет этого разделения. Бог призывает быть совершенными как Отец. Это значит делать все возможное в том месте где мы есть" - произнес к собравшимся епископ Виталий Кривицкий.

Гостеприимно помогали в проведении праздничного ужина братья доминиканцы, которые занимаются Институтом святого Фомы Аквинского. Участие в подготовке и проведении ужина принимали 70 волонтеров, но ими были также студенты учебного заведения, где происходил обед.

Самому младшему волонтеру было 9 лет, он является учеником Школы мира sant'egidio. Для проведения праздничного ужина собрали пожертвования с помощью #каваchallengе.

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