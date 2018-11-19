Папа Римский помолился о пострадавших от нападения на лагерь беженцев в ЦАР

Глава Католической Церкви помолился о пострадавших от нападения на лагерь беженцев в Центральноафриканской республике и о пострадавших от пожаров и холода на востоке США.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«С глубокой болью я встретил новость о резне, совершенной два дня назад в лагере переселенцев в Центральной Африканской Республике, во время которой были убиты также два священника. Этому очень дорогому мне народу, где я открыл первые Святые Двери Года Милосердия, приношу заверения в своей близости и любви. Помолимся о погибших и раненых и о том, чтобы прекратилось любое насилие в этой дорогой стране, которая очень нуждается в мире», – призвал Папа Римский.

«Отдельная молитва возносится также и о тех, кого затронули пожары, которые бушуют в Калифорнии, а также о жертвах похолодания на восточном побережье США, – сказал он. – Пусть же Господь примет своего мира погибших, да утешит родственников и поддерживает тех, кто оказывают помощь».