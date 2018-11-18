В воскресенье, 18 ноября в Ватикане дали обед для трех тысяч бедных.

«Сейчас все вместе пообедаем. Спасибо тем, кто приготовили обед и служит при столах. Спасибо всем и помолимся Богу, чтобы всех нас благословил. Просим Божьего благословения для всех, в частности, для тех, которые собрались здесь. Пусть Бог благословит каждого из нас, наши сердца, наши намерения и поможет идти вперед», – этими простыми словами Папа Франциск поздравил всех, кто собрались в зале Павла VI в Ватикане на обед, приготовленный по случаю Всемирного дня бедных. Об этом сообщает Vatican News.

Три тысячи нуждающихся за столом с Папой

После Святой Мессы в базилике Святого Петра, на которую собрались бедные и те, кто им помогает, и после проговаривания молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск пригласил три тысячи бедных на совместный обед, ради которого зал проведения папских аудиенций был превращен в большую столовую. Святейший Отец разделил трапезу вместе с ними.

Одновременно, в различных очагах по всему Риму происходили схожие обеды. Инициативу поддержали епархии и приходы во всем мире. В частности, Община святого Эгидия и Институт святого Фомы Аквинского в Киеве приготовили обед для полторы сотни бедных и бездомных.

Плод Юбилея Милосердия

Об установлении Всемирного дня бедных Папа Франциск объявил в Апостольском Письме «Misericordia et misera» (Милосердие и несчастная), которое было подписано 20 ноября 2016 года, в день закрытия Святых Дверей базилики Святого Петра по случаю завершения внеочередного Святого Года, посвященного Божьему милосердию. Датой его празднования выбрано воскресенье перед Торжеством Господа Нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной, а первое празднование состоялось 19 ноября 2017 года.