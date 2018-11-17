Чилийский кардинал ушел в отставку после обвинений в сокрытии сексуальных преступлений

Кардинал Франсиско Хавьер Эрразуриз (Francisco Javier Errazuriz) объявил, что он больше не является членом Совета кардиналов при Папе Римском Франциске, закончив свой пятилетний срок пребывания на этом посту.

Кардинал сделал свое заявление после того, как местный прокурор объявил, что он призывает его дать показания по обвинениям в сокрытии сексуальных злоупотреблений духовенства, сообщило издание Crux.

Отставной архиепископ Сантьяго, которому исполнилось 85 лет, сказал, что он отправился в Рим, чтобы «попрощаться с Папой и поблагодарить его за то, что он доверял нам».

Прелат также отметил, что он также хотел поблагодарить Папу Франциска за то, что он назначил его в Совет кардиналов, хотя ему на тот момент уже исполнилось более 80 лет.

Кардинал подчеркнул, что он не ушел в отставку, но просто «подошел к концу своего назначения».

Между тем, Серхио Мойя (Sergio Moya), главный прокурор чилийского региона Ранкагуа, подтвердил, что кардинал Франсиско Хавьер Эрразуриз будет вызван, чтобы дать показания в связи с обвинением, что он якобы скрыл действия священника Хорхе Лаплана (Jorge Laplagne), обвиняемого в сексуальном надругательстве над детьми.

Совет кардиналов был создан в сентябре 2013 года с целью информирования Папы Франциска о реформе Римской курии.