Ватикан начал процесс беатификации генерального настоятеля иезуитов

Начинается процесс беатификации о. Аррупе, Генерального Настоятеля иезуитов.

Об этом в письме к собратьям объявил о. Артуро Соса, нынешний руководитель Общества Иисусова, сообщает Vatican News.

«Отец Педро Аррупе проявил себя, как “Божий и церковный муж”, который оставил о себе «спонтанную, длительную и постоянную» славу святости повсюду, где «иезуиты и не иезуиты были свидетелями его исключительных качеств», таких как стремление во всем исполнять Божию волю, укорененность во Христе, упование на Святого Духа, верность Святейшему Отцу, миссионерский дух, чувствительность к социальным вопросам и близость с убогими. Так о. Артуро Соса Абаскаль, Генеральный Настоятель Общества Иисусова, через письмо, обращенное к собратьям, отозвался об одном из своих предшественников, объявляя о начале беатификационного процесса. Отец Педро Аррупе был 28-м Генеральным Настоятелем, который возглавлял иезуитскую монашескую семью от 1965 до 1983 года.

Дело, находящееся на начальных этапах, передано в Викариата Римской епархии, в которой о. Аррупе отошел в вечность. После утверждения отсутствия препятствий со стороны Апостольской Столицы и получения согласия от епископата, засвидетельствовав отсутствие препятствий со стороны Божьего народа, в папской базилике святого Иоанна на Латеране, кафедральном соборе Римской епархии, состоится формальное открытие процесса. Предполагается, что датой данного события может стать 5 февраля 2019 года, годовщина смерти этого выдающегося иезуита.