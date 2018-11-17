Новый выпуск католического журнала «Verbum» посвятили христианскому воспитанию.

На страницах журнала «Verbum» уже шла речь о молодежи в контексте недавнего Синода. Естественным продолжением этой темы стали размышления о христианском воспитании – ведь можно сказать, что молодежь такова, какой ее сформировало предыдущее поколение, сообщает Католический Медиа-центр.

Выдающийся педагог Маргерит Лена в тексте «Образовательное сообщество как лаборатория братства» обращается к работам французского философа Гастона Фессарда, который в 1941-1942 годах в оккупированной Франции работает над текстом под названием «Власть и общее благо». В нем он мастерски преподает основы любого человеческого сообщества и рассматривает идеологические злоупотребления, которые возникают в результате нарушения этих основ.

Эти размышления дополняет интервью, которое взяла у философа Александра Филоненко представительница сообщества «Дом сердца». Для него, рядом с базовыми категориями братства и общины, определяющую роль играет также опыт отцовства.

Издательство «Дух и литера» уже несколько лет выпускает в свет книги на темы христианского воспитания, давая читателям возможность ознакомиться с текстами европейских и украинских педагогов. Читателям «Verbum» предлагается обзор этих изданий.

Завершается номер рецензией Юлии Карпицкой на минисериал «Патрик Мелроуз», где показана темная сторона воспитания. Современным форматорам нельзя забывать о том, что дети и молодежь все чаще «думают картинками».