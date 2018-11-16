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Во Львове проведут реколлекции для сообществ глухих УГКЦ

19:33, 16 ноября 2018
Католицизм
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Во Львове проведут реколлекции для сообществ глухих УГКЦ / news.ugcc.ua

Нынешние реколлекции будет проводить отец францисканин Юстиниан Городечный. Организатором мероприятия является Центр душпастырства лиц с недостатками слуха "Надежда" УГКЦ, сообщает "Католический обозреватель".

Начиная с 2009 года Центр осуществляет различные организационные действия в направлении интеграции и воцерковления глухих верующих в контексте пасторального труда УГКЦ. Системная работа по лидерству глухих, образовательные проекты, интенсивные курсы жестового языка и международные встречи способствуют распространению и реализации опыта труда с глухими Католической Церкви в среде культуры глухих в Украине.

Центр готовит еще несколько пасторальных проектов, которые помогут прояснить роль и место глухого человека в Церкви.

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