Во Львове проведут реколлекции для сообществ глухих УГКЦ

Во Львове 24 ноября в помещении ФБФ УКУ состоятся четвертые реколлекции для сообществ глухих УГКЦ.

Нынешние реколлекции будет проводить отец францисканин Юстиниан Городечный. Организатором мероприятия является Центр душпастырства лиц с недостатками слуха "Надежда" УГКЦ, сообщает "Католический обозреватель".

Начиная с 2009 года Центр осуществляет различные организационные действия в направлении интеграции и воцерковления глухих верующих в контексте пасторального труда УГКЦ. Системная работа по лидерству глухих, образовательные проекты, интенсивные курсы жестового языка и международные встречи способствуют распространению и реализации опыта труда с глухими Католической Церкви в среде культуры глухих в Украине.

Центр готовит еще несколько пасторальных проектов, которые помогут прояснить роль и место глухого человека в Церкви.