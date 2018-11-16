В Папском Латеранском университете студенты будут изучать "науку о миротворчестве"

Папа Римский учредил при Папском Латеранском университете новый курс Науки о миротворчестве.

Об этом сообщает «Сибирская католическая газета».

Папа Римский призвал академическое сообщество слушать и понимать реалии наших дней, изучая наследие великих ценностей, понятий и инструментов, способных разрушить пагубные тенденции к изоляции, закрытости и логике силы, которые приводят к насилию и разрушениям.

Средства примирения и справедливости, гарантии устойчивого развития, защита окружающей среды являются сегодня инструментами мирного разрешения конфликтов. Со своей стороны Церковь является «заслуживающим доверия посредником»: она призвана содействовать «решению проблем, связанных с миром, согласием, защитой творения и жизни, человеческими и гражданскими правами».

Папа определяет задачу, стоящую перед церковным академическим миром: воплощать Слово Божие для Церкви и для человечества третьего тысячелетия; при этом важно, чтобы преподаватели и студенты чувствовали себя паломниками, призванными возвещать Благую Весть всем народам, не боящимися рисковать и мечтать о мире для всех людей и всех народов.

Новый курс Науки о миротворчестве при Латеранском университете станет, по словам Папы, академическим путём, призванным соединить богословский, философский, юридический, экономический и социальный аспекты «в соответствие с критерием меж- и трансдисциплинарности».

По окончании трехлетнего цикла и двухгодичного курса специализации выпускники смогут получить, соответственно, научные степени бакалавра и лиценциата.