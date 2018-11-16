Папа Римский призвал священников не изолироваться от народа

Чтобы быть евангелизаторами, необходимо всегда быть близкими с народом, никогда не изолируясь от него.

Об этом говорил Папа Римский, принимая 15 ноября сообщество Папской Латиноамериканской Коллегии, благодаря Господа за 160 лет деятельности этой организации, сообщает Радио Ватикана.

Глава Католической Церкви указал на существование необходимости «строителей отношений и общности», для чего важно «чувствовать себя в сообществе». «Чувство принадлежности к пастырскому сообществу, в котором все важны не как сбор лиц, живущих вместе, но учитывая отношения, которые творят, способно пробудить и вдохновлять процессы и динамизм, способные выходить за пределы времени», – сказал он, добавив: «Это чувство принадлежности и благодарности поможет высвободить и креативно стимулировать обновленный миссионерский пыл».

«Наш континент, – заметил Папа, – сумел в своей традиции и памяти понять определенную действительность: любовь ко Христу не может проявляться иначе, чем через участие в жизни и судьбе наших народов, в частности, из солидарности с самыми бедными, страждущими и нуждающимися».

Это указывает на то, что для того, чтобы быть евангелизаторами, чтобы священническая жизнь с течением времени оставалась плодотворной, необходимо всегда быть близкими к жизни» народа, никогда не изолируясь от него.