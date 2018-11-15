Папа Римский заявил, что сплетни - это форма терроризма

Глава Римо-Католической Церкви вновь выступил против сплетен и раскритиковал тех, кто их распускает.

Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на "Associated Press", выступая на площади Святого Петра в Ватикане 14 ноября, Папа Римский напомнил верующим о библейской заповеди "не лжесвидетельствуй", назвав сплетни одним из видов терроризма.

"Мы все живем, общаемся и постоянно находимся на грани истины и лжи", – сказал он.

Папа напомнил собравшимся, что сплетни "убивают, потому что язык убивает, как нож".

"Сплетники – террористы. Своими языками они бросают бомбу и уходят, а бомба, которую они бросили, разрушает репутацию. Не забывайте, сплетни убивают", – заявил понтифик.