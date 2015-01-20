Папа Римский в сентябре посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию

В ходе визита в США, который запланирован на 22-27 сентября текущего года, Папа Римский Франциск посетит три города: Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию.

Об этом рассказал журналистам филиппинский архиепископ Бернардито Клеопас Ауса, постоянный наблюдатель Святого Престола при ООН. Основные пункты программы папского визита в Америку были утверждены на заседании оргкомитета, состоявшемся 12 января.

Вечером 22 сентября понтифик прибудет в Вашингтон и на следующее утро отправится в Белый дом, где состоится официальная церемония его встречи. Затем Папа совершит мессу в Национальной базилике Непорочного Зачатия в столице США.

В ходе пребывания в Вашингтоне глава Римской Церкви также выступит с речью в конгрессе США.

Днем 24 сентября Папа направится в Нью-Йорк. На следующий день он посетит штаб-квартиру ООН, где утром откроется заседание саммита, посвященного устойчивому развитию.

Затем понтифик примет участие в межрелигиозной встрече и посетит исторический собор св. Патрика в Нью-Йорке. По всей видимости, Папа не будет совершать мессу в этом соборе – богослужение пройдет на площади Мэдисон Сквер Гарден. Также запланирован визит понтифика к месту, где стояли башни-близнецы, разрушенные в ходе теракта 11 сентября 2001 года.

С 26 по 27 сентября Папа будет находиться в Филадельфии, где в это время состоится всемирная встреча семей. Участие в этом форуме – главная цель папского визита в США. Согласно программе вечером 26 сентября Папа примет участие в молитвенном бдении, а утром 27-го – возглавит мессу.