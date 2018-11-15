В Киеве расскажут о гуманитарных инициативах Папы Римского для пострадавших в результате боевых действий

В субботу, 17 ноября, в 12.00, в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» состоится пресс-конференция на тему «Итоги гуманитарной инициативы Папы Римского Франциска «Папа для Украины»: какую помощь получили пострадавшие в результате боевых действий?».

Как сообщили организаторы, Папа Римский выделил 16 миллионов евро - сборы пожертвований во всех католических церквях Европы и его личные пожертвования для оказания помощи жертвам войны на востоке Украины.

Акция «Папа для Украины» проводилась под наблюдением Дикастерии по Содействию целостному человеческому развитию Святого Престола, которую возглавляет кардинал Питер Тарксон. В Украине ответственными за реализацию гуманитарной инициативе Папы стали епископ Ян Собило (в течение 2016-2017 годов) и епископ Эдуард Кава (2017-2018 гг).

Участниками конференции станут: кардинал Питер Тарксон, Префект ватиканского Дикастерия интерального развития человека, Ватикан; архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский Нунций в Украине; епископ Эдуард Кава, епископ-помощник Львовской архиепархии (руководитель Техничного Секретариата Акции «Папа для Украины» 2017-2018 гг); епископ Ян Собило, епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии (глава Технического Комитета Акции «Папа для Украины» (2016-2017 гг).

*Дикастерия содействия целостному человеческому развитию, которую возглавляет кардинал Питер Тарксон, была основана Папой Римским. Ее цель – забота Папы о страданиях людей, в том числе малообеспеченных, больных и обездоленных, беженцев, мигрантов, жертв вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, любых форм рабства и пыток, безработных и лиц без гражданства, маргинализированных, заключенных, а также других групп, достоинство которых есть угроза.

По случаю окончания акции кардинал Тарксон посетит Украину с 16 по 18 ноября. Кардинал встретится с представителями государственной власти, дипломатического корпуса, с иерархами Украинской греко-католической церкви и Римо-Католической Церкви в Украине, с международными и местными организациями, которые сотрудничали с акцией и будет молиться с католиками о мире в Украине. Также встретится с журналистами во время пресс-конференции и примет участие в трапезе для нуждающихся лиц у сестер Матери Терезы из Калькутты, общаясь с гостями.