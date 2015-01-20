Папа Франциск завершил поездку на Филиппины

Папа Римский Франциск завершил свой визит на Филиппины, где проживает самое многочисленное католическое население Азии, сообщает "Би-Би-Си".

Толпы верующих приветствовали кортеж понтифика вдоль дороги, ведущей на авиабазу Вилламор, где Папа сел на самолет, вылетающий в Рим.

В аэропорту его провожали президент страны Бенигно Акино, иерархи Католической Церкви, а также группа детей-сирот, которые скандировали "Папа Франциск, мы тебя любим!".

В ходе своей поездки в Азию папа также посетил Шри-Ланку, а накануне провел мессу в городском парке Манилы, на которой, по официальным данным, присутствовали около 6 миллионов человек.