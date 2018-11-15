Во Львове откроют выставку, посвященную Папе Иоанну Павлу II и блаженному Владиславу Буковинскому

Во львовском центре Шептицкого 20 ноября в 15.00 откроют выставку "Папа Иоанн Павел II и блаженный Владислав Буковинский: польские поборники свободы". Организаторами события являются Институт истории Церкви совместно с польским правительственным фондом "Pomoc Polakom na Wschodzie", сообщает "Духовная величие Львова". *Владислав Буковинский (пол. Władysław Bukowiński; 22 декабря 1904, Бердичев – 3 декабря 1974, Караганда) – католический священник, настоятель кафедрального прихода в Луцке, узник Гулага, долголетний миссионерский пастырь Казахстана и всей Средней Азии, проповедник, блаженный Католической церкви.

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