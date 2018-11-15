В Италии глава УГКЦ возглавит поминальные мероприятия в 85-ю годовщину Голодомора

В Италии 18 ноября в 85-ю годовщину Голодомора поминальные мероприятия в кафедральном соборе Неаполя возглавит Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, это уже второй раз УГКЦ в Италии, совместно с Итальянской Церковью, под лозунгом «Помнить – Учиться – Предотвратить» будет отмечать годовщину Голодомора 1932-1933 гг. в Украине. Впервые такое мероприятие было проведено 26 ноября 2017 года в кафедральном соборе Милана.

В поминальной литургии примут участие представители дипломатических ведомств Украины в Итальянской Республике и при Апостольском Престоле.

В начале Богослужения с приветственным словом обратится кардинал Крешенци Сепе, Архиепископ Неаполя. Затем будет зачитан список с именами 85 детей, жертв Голодомора.

По случаю этих мероприятий архиепархия Неаполя решила выставить для молитвы и почитания мощи (кровь) святого Януария (San Gennaro, 305 г.). Известно, что трижды в год во время вынимания закрытого сосуда, в котором хранится кровь, и размещения его у мощовика с главой Януария, высохшие капли крови становятся жидкими – чудо святого Януария.

Для чествования жертв Голодомора южноитальянский город Неаполь был выбран неслучайно, ведь здесь легально проживает 9 тысяч, а в регионе Кампанья – 44 тысячи украинцев.