Папа Римский напомнил католикам о призвании монахов

Монашество – это не акт героизма; быть монахом означает уповать на Господа и находиться рядом с теми, кто страдает, осознавая собственную нищету.

Об этом напомнил Папа Римский в специальном послании к делегатам XXV Генеральной ассамблеи Испанской монашеской конференции, которая проходит в Мадриде, сообщает Радио Ватикана.

Перед современными монашествующими стоит задача евангелизации новых поколений, дабы они открывались зову Господа: нужно заражать молодёжь «радостью Евангелия и принадлежностью к Христу», открывая перед ней новые пути выбора жизненного призвания. Посвящённые Богу люди, отмечает Папа, призваны вершить дела милосердия, живя «с Церковью и в Церкви», выходя из устоявшихся схем и зон комфорта; они должны «быть ближе к человеческим ситуациям страдания и отчаяния», к людям, которые ожидают света Евангелия.

«Времена изменились, и наши ответы должны быть иными», – подчёркивает Папа, призывая к новым формам организации.

В конце послания Папа Римский призывает испанских монахов и монахинь «жить со смиренной отвагой, устремляя взор в будущее и постоянно вслушиваясь в голос Святого Духа».