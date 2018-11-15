В Риме на площади Святого Петра открыли медицинский пункт для бедных

По желанию Папы Франциска по случаю ІІ Всемирного Дня Бедных 12 ноября на площади Святого Петра в Ватикане открыт медицинский пункт.

Его организовал Папский Совет по содействию новой евангелизации и он действует от 8-ми до 22-х часов, ведь именно поздно вечером, когда уже нет туристов, вблизи бездомные ищут надежного убежища. Об этом сообщает Vatican News.

Нищие могут получить здесь бесплатное медицинское обследование, сделать необходимые анализы, пройти медицинский осмотр специалистов из различных отраслей здравоохранения: кардиологии, инфектологии, дерматологии, ревматологии, гинекологии, офтальмологии, подологии, общей медицины. Речь идет о самых разных патологиях, от самых простых, которых можно помочь легко и быстро, до сложных ситуаций, требующих госпитализации.

Больных принимают около тридцати врачей-волонтеров, а открытие медпункта стало возможным благодаря тесному сотрудничеству медицинских учреждений Ватикана и Италии, таких как «Каритас», Красный Крест, Мальтийский Орден и других. Уже с первых дней к медицинскому пункту поспешили не только римские бездомные, но и немало приезжих, ища не только телесного оздоровления, но и утешения, слов поддержки, солидарности и христианской любви, сообщает издание.