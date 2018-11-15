В Ватикане рождественские ясли создадут из альпийского песка.

Одним из авторов рождественских яслей, которые будут установлены на площади Святого Петра в этом году, будет российский скульптор Илья Филимонцев. Песчаные ясли весом около 700 тонн займут 1300 кв.м., сообщает Vatican News.

Всего в создании скульптуры будут участвовать четверо художников. Помимо Филимонцева, это Ричард Варано из США, Сюзанна Руселер из Нидерландов и Радован Живны из Чехии. Первым этапом работ станет возведение песчаной пирамиды: она будет готова в субботу 17 ноября. 19 или 20 ноября будет реализована защитная структура; работы по созданию скульптур продолжатся примерно до 5 декабря.

Материал для рождественских яслей – песок из Езоло, происходящий в свою очередь из Доломитовых Альп.

22 ноября на площадь Св. Петра будет доставлена рождественская ель из города Порденоне. Украшением ели займется губернаторство Града Ватикан. В полдень 7 декабря Святейший Отец примет на аудиенции делегации общин, преподнесших в дар рождественскую ель, а во второй половине дня состоится церемония открытия яслей и зажигания огней на ёлке.

Демонтаж яслей начнется 13 января, в день завершения рождественского периода. Ясли вновь превратятся в песок, а ель будет передана предприятию, специализирующемуся на переработке древесины.