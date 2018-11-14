В марте следующего года Папа Римский посетит Марокко

Папа Римский посетит Марокко 30-31 марта 2019 года.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Грега Бёрка.

Понтифик планирует побывать в двух городах королевства – Рабате и Касабланке.

Эту поездку ждали с мая этого года, когда почетный консул Марокко при Святом Престоле заявил, что папский визит «состоится в последующие месяцы». Сначала предполагалось, что глава Римо-Католической Церкви приедет в декабре в Марракеш по случаю подписания всемирных пактов по миграции.

По обычаю, папский визит состоится по приглашению главы государства – короля Мухаммеда VI и католических епископов страны. Программа поездки будет опубликована позже. Поскольку в январе Франциск собирается побывать в Панаме, поездка в Марокко станет его 27-м зарубежным визитом.

Ислам является в Марокко государственной религией, ее исповедует абсолютное большинство жителей страны. Конституция страны закрепляет за монархом титул «вождя верующих». Христиане представляют около 1% населения. Католики – а их в Марокко насчитывается около 50 тысяч – выходцы из стран Европы. В королевстве действуют две католические епархии с центрами в Рабате и Танжере.