Папа Франциск создал новую митрополичью Восточную Церковь своего права

В понедельник, 19 января, в Ватикане сообщено о том, что Папа Франциск создал Эритрейскую Митрополитскую Церковь своего права, выделив ее из Эфиопской Католической Церкви. Центром Главы новой Восточной Католической Церкви станет прежняя епархия в Асмаре, столице Эритреи, возвышенная до уровня архиепархии, а Митрополитом Святейший Отец назначил прежнего Епарха Асмарського владыку Менґестеба Тесфамариама, сообщает Радио Ватикана.

Новая Митрополичья Церковь своего права охватывает всю территорию Эритреи, страны на востоке Африки, а в ее состав, кроме Асмарскои архиепархии, входят епархии с центром Барента, Керен, Сеґенейти, которые до сих пор были подчинены главе Эфиопской Католической Церкви с центром в Аддис-Абебе.

Одновременно сообщено о том, что Папа Франциск образовал новую епархию Эфиопской Католической Церкви с центром в Бахр-Дар, выделив ее с территории Аддис-Абебськои архиепархии, назначив первым епархом владыку Лизане-Кристоса Матеоса Семагуна, прежнего епископа-помощника Аддис-Абебського, который отвечал за пастырство на территории вновь созданной церковной структуры, которая объединяет 24 прихода.

Таким образом, в состав Эфиопской Католической Церкви, которая имеет статус Митрополии Церкви своего права, отныне относятся архиепархия Аддис-Абебы и епархии Бахр-Дар и Адди-Решетки. Главу Эфиопской Церкви митрополита Бегранейезуса Демерью Сурафиля Папа Франциск объявил кардиналом, торжественное ведение которого в сан состоится 14 февраля.

Эфиопская Католическая Церковь, с которой теперь выделены Эритрейская, родилась в результате унии с Римом части Эфиопской Православной Церкви. Они придерживаются эфиопского обряда, который происходит из Александрийской церковной традиции, к которой также относятся коптские церкви.