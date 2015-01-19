Глава УГКЦ: «Освящая для нас воды, Господь призывает обновить нашу христианскую жизнь»

Сегодня 19 января Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время Архиерейской Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова в своей проповеди к верующим отметил, что одной из важных примет, о которых мы читаем в книгах Священного Писания о нашем Боге, является то, что Он есть объявленным. И сегодня Христова Церковь празднует один из самых больших христианских праздников - Богоявление Господне. Сегодня Господь Бог у Иордана открывает перед человеком таинство Пресвятой Троицы. «Мы видим Сына Божьего, который входит в иорданские воды. Видим Духа Святого, который в виде голубя парит над водной стихией. Слышим голос Отца, будто открывающего нам личную тайну общения со своим любимым сыном. Говорит: Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Поэтому Церковь сегодня прославляет нашего Бога как Бога объявленного Иорданом», - отметил Глава Церкви. По словам Блаженнейшего, сегодня Господь Бог превращает иорданскую купель на купель победы. Сегодня в водах Иордана погибает враг человеческого рода, погибает злой дух и всякое зло, которое держит нас в своем рабстве. «Освящая для нас воды, Господь Бог призывает нас обновить нашу христианскую жизнь. Потому что все мы перешли в купель возрождения и обновления, которым является святое таинство Крещения », - пояснил проповедник. По окончании Божественной Литургии верные во главе с Блаженнейшим Святославом вышли на «Украинской Иордан» - Днепр, «чтобы в сердце нашей Родины благословить купель победы, чтобы черпать из этой освященной воды силу». «Этой силой мы сможем возродиться в Божественной благодати», - отметил святитель. Глава Церкви пожелал всем и каждому из нас, чтобы сегодняшний праздник стал праздником нашего возрождения, обновления и победы. Чтобы этой иорданской водой мы освящали свои сердца и души, дома, города и села. «Пусть этот украинский Иордан понесет эту освященную воду на юг Украины, к Черному морю. Пусть очистит всякое зло и бедствие, которое сегодня есть на Украине. И таким образом даст нам свое освящение и просвещение», - пожелал Предстоятель.

Департамент информации УГКЦ