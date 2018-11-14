Папа Римский напомнил, чего ожидает Католическая Церковь от науки

Папа Римский напомнил, что наука призвана ответить на современные вызовы.

Как сообщает Радио Ватикана, об этом он говорил на частной аудиенции научного сообщества Папской академии наук в полном составе, на пленарной сессии.

Папа Римский отметил, что в прошлом научный мир «занимал позицию независимости и самодостаточности, проявляя недоверие к духовным и религиозным ценностям, сегодня же он определенно пришел к осознанию постоянно усложняющейся действительности мира и человека».

Вместе с тем, констатировал Папа, появились основания для опасений перед лицом эволюции науки, которая «поворачивается спиной к благу людей и народов». В этом контексте необходим «открытый диалог и внимательное рассуждение», причем научное сообщество не должно забывать о том, что оно является частью общества, и «не считать себя отделенной и независимым»: напротив, оно должно служить человеческой семье и ее целостному развитию. Плодами миссии, осуществляемой наукой, может стать ответ на такие вызовы, как климатические изменения и ядерная угроза.

«Церковь, - продолжил Папа, - не ждет от науки, что она будет лишь следовать этическим принципам, неоценимому наследию человеческого рода. Она ожидает позитивного служения, которое вместе со святым Павлом VI мы можем назвать милосердием знания».