Юлия Тимошенко посетила собор Зарваницкой Божьей Матери УГКЦ

Юлия Тимошенко 13 ноября посетила собор Зарваницкой Божьей Матери УГКЦ на Тернопольщине.

Об этом политик сообщила на своей странице в фейсбук.

"Сегодня с самого утра – Зарваница.

Очень люблю такие места в Украине. Настоящие, тихие, благословенные... Там чувствуешь себя как в ладонях Богоматери.

Дорогу к этому небольшому селу на Тернопольщине знают сотни тысяч верующих различных конфессий. Кто-то идет сюда, чтобы помолиться Чудотворной иконе Матери Божьей Зарваницкой. Кто-то стремится исцелиться в святом источнике. Кто-то посетить «Украинский Иерусалим» – копию комплекса сооружений Святой земли.

А для меня Зарваница — это место чуда. Место очистки и сокровенной молитвы", - написала Тимошенко.