В Ватикане создадут службу по кибербуллингу в соцсетях

Весной 2019 года, как ожидается, начнет свою работу «Международная наблюдательная служба по кибербуллингу» (International Observatory on cyberbullying, ICO).

Организация призвана противодействовать травле детей и подростков в интернете, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Rublev.com и Vatican Insider.

Инициативу, начало которой положил Папа Франциск, продвигает аффилированная с Ватиканом благотворительная организация Scholas Occurrentes и Carolina Foundation — благотворительный фонд памяти Каролины Пиккьо (Carolina Picchio), первой в Италии жертвы травли в соцсетях, покончившей с собой в январе 2013 года.

Накануне в Ватикане прошла пресс-конференция с участием Хосе Мария дель Коррал (José Maria del Corral), президентом фонда Scholas Occurrentes. По его словам, главные цели новой организации — это «сбор информации со всего мира, выработка конкретных предложений и продвижение государственной политики по предотвращению этого явления».

Руководители благотворительных организаций, занятых в реализации нового проекта, напоминают о том, как 14-летняя Каролина Пиккьо незадолго до смерти написала у себя на странице в Facebook: «Боль от слов сильнее, чем от ссадин. Я надеюсь, впредь вы будете более осторожными в словах».

Паоло Пиккьо, отец девушки, после ее гибели посвятил себя борьбе с травлей среди подростков. Он объездил более 300 школ по всей Италии, встретился с десятками тысяч школьников, рассказывая историю своей дочери и пытаясь донести до своих слушателей всю серьезность такого явления современной подростковой субкультуры, как буллинг.

«Я хотел сделать ее слова иконой», — признавался он.

Первое заседание Научного комитета наблюдательной службы состоялось 8—10 ноября. С 15 ноября по 15 марта организации-участники нового проекта планируют провести глобальное исследование, посвященное проблеме кибербуллинга. Как ожидается, в нем примут участие около 10 тысяч подростков из разных стран.

Наконец, в апреле 2019 года пройдет трехдневный конгресс, на котором и состоится официальная презентация Международной наблюдательной служба по кибербуллингу.

Организаторы заявляют, что в работу новой структуры будут вовлечены более 50 высших учебных заведений и представители правительств около 30 стран, ведущие мировые интернет-корпорации, телекоммуникационные агентства, преподавательское сообщество, а также отдельные семьи и учащиеся, которые будут делиться опытом, информацией, методиками и наиболее эффективными практиками в противодействии травле в интернете.