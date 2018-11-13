В УГКЦ выпустили практическое пособие для проведения детских христианских лагерей

Уже второе руководство недавно выдало сообщество Василианских аниматоров Ивано-Франковска – "Инструкция для счастья" (по 10 Заповедям Божьим) в сотрудничестве с комиссией по делам образования и воспитания УГКЦ и Ивано-Франковской Архиепархии.

Пособие поможет организовывать лагеря, катехитические занятия, интересные забавы для детей и "сплотить их вокруг Божьей любви и истинного счастья", сообщает "Католический обозреватель".

В книге представлена программа лагеря на 7 дней по Десяти Божьим заповедям.

"Каждый день, путешествуя по лагерю, дети будут иметь возможность открывать новые острова в своих сердцах – Faith island, Family island, Kids island и др. В этом им помогут интересные катехизации с интерактивными методами, сценки, игры, песни, банси, движухи, кружки, эстафеты и квест. Подан даже запасной план Б, который вы сможете использовать, если в лагере с утра до вечера будет идти дождь", - сообщили издатели.

В книжечке также есть две интересности – электронные ссылки с QR-кодами для того, чтобы правильно научиться танцевать тот или иной банс или петь ту или иную песню; а также флип-бук – листая книжечку сзади наперед, можно увидеть, как меняется рисунок на странице.