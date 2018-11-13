В Киеве на съезде мусульмане обсудят роль исламской общины в будущем страны

«Духовность. Единство. Патриотизм» – под таким лозунгом 23 ноября в Национальном дворце искусств «Украина» состоится самое масштабное мероприятие мусульманской общины за время независимости – VI Съезд мусульман Украины, который соберет около 4 тысяч делегатов-мусульман со всей Украины.

Съезд пройдет под патронатом Духовного управления мусульман Украины – крупнейшей мусульманской организации государства, сообщает Zik.ua со ссылкой на пресс-службу ДУМУ.

«Развитие украинского общества и роль мусульманской общины в будущем страны – главная тема Съезда. Мероприятие будет иметь две части. В рабочей части планируется отчет о достижениях мусульманской общины, имеющиеся проблемы и пути их решения.

В торжественной части гостей ожидает насыщенная программа: поздравление мусульманских лидеров других государств и представителей государственной власти Украины, выступление Верховного Муфтия Украины, презентация новой программы развития, выступления известных исполнителей», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашены представители органов государственной власти, дипломатических миссий, общественных организаций, председатели других религий и конфессий.