В Ивано-Франковске презентовали книгу о Гошевском монастыре УГКЦ

В рамках выставки-презентации печатной книжной продукции «Страницами украинской книги» 8 ноября в зале кафедрального собора Святого Воскресения в Ивано-Франковске состоялась презентация книги «Гошевская обитель Богородицы на Ясной горе в Карпатах».

Участие в презентации приняли профессор и редактор книги Николай Кугутяк, игумен Гошевского монастыря о. Викентий Слободян, ЧСВВ, а также руководитель издательства «Манускрипт-Львов» Петр Мелень, сообщает "Католический обозреватель".

«Почему светский университет занимается работами на церковную тематику? Это вполне естественно, поскольку сам монастырь существует более 500 лет и является памятником духовной культуры не только Украины, а и всего мира. Работая над исторической книгой о Гошевском монастыре, наши ученые совершили большую работу в архивах Кракова, Перемышля и Вены», - отметил Николай Кугутяк, открывая презентацию.

Отец Викентий Слободян выразил искреннюю благодарность ученым Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника за работу, которую они осуществляли в течение четырех лет и добавил, что изучение истории монастырей помогает строить современность и сохранять свою идентичность.

Предлагаемая вниманию читателей книга «Гошевский монастырь в письменных исторических источниках XVI-XX веков» открывает трехтомное издание «Гошевская обитель Богородицы на Ясной горе в Карпатах». Она содержит украинские рукописные памятники, которые написали гошевские монахи в XVII-XVIII вв.

В первый том включено более 120 документов и материалов, подавляющее большинство из которых выявлено в последние годы в отечественных, австрийских и польских архивах и научных библиотеках. Они раскрывают малоизученные или неизвестные страницы истории Гошевской обители. Книга написана для преподавателей, студентов, ученых, учителей, учащихся, церковников, а также всех любителей истории родного края.