Папа Римский подарил Патриарху Ассирийской Церкви Востока оливковую ветвь

В Ватикане Папа Римский встретился с Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргисом III.

В ходе беседы понтифик дал высокую оценку работе комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Ассирийской Церковью Востока, сообщает «Благовест-Инфо».

«Я молюсь о том, чтобы эти труды позволили нам продвинуться к той желанной точке, когда мы сможем вместе приносить жертву Господню на одном алтаре», – сказал он.

Глава Римской Церкви преподнес Патриарху Гиваргису символ мира – оливковую ветвь, а предстоятель Ассирийской Церкви Франциску – подсвечник с каменным распятием.

В рамках комиссии дискуссии ведутся по двум основным направлениям: христология и мариология. Католические и ассирийские богословы обсуждают термин «Богородица» (Несторий, учению которого следуют ассирийцы, называл Деву Марию «Христородицей»), а также соотношение божественной и человеческой природы во Христе. В 1994 году была подписана совместная христологическая декларация: признав определенные расхождения в литургике и дисциплине, две Церкви заявили, что они исповедуют одну и ту же веру.

Затем Папа и Патриарх помолились в капелле апостольского дворца «Redemptoris Mater».

Католические и ассирийские иерархи прочитали Евангелие и молитву «Отче наш», а также вознесли особые моления о христианах Ирака и Сирии. После этого члены ассирийской делегации пропели традиционные песнопения на арамейском языке. В заключение встречи Папа Римский и Патриарх Гиваргис подписали совместную декларацию о положении гонимых христиан.