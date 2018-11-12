Папа Римский в 100-летие завершения Первой мировой войны призвал прекратить современные конфликты

Папа Римский 11 ноября, в сотую годовщину окончания Первой мировой войны призвал положить конец «конфликтам, которые до сих пор кровоточат в различных регионах мира».

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Историческая страница первого мирового конфликта является для всех нас суровым предостережением отбросить культуру войны и искать все законные способы для того, чтобы положить конец конфликтам, которые до сих пор кровоточат в различных регионах мира. Кажется, мы ничему не учимся. Молясь о жертвах этой ужасной трагедии, решительно скажем: будем инвестировать в мир, а не войну!", - сказал Папа Римский.

Как пример для подражания в этом контексте, он предложил фигуру святого Мартина Турсього, память которого почитается в этот день. Этот солдат разделил надвое свою военную накидку, чтобы согреть бедного.

"Пусть же этот жест человеческой солидарности укажет всем нам путь построения мира", – пожелал Папа.