Новый выпуск католического журнала «Verbum» посвятили европейским ценностям

В новом выпуске журнала «Verbum» речь идет об оттенках, которые сегодня приобретает идея Европы – не только в Украине, где мы все острее ощущаем причастность к европейской цивилизации, но и в целом на Старом континенте.

Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

Начинает выпуск Парижская декларация – обнародованный в конце прошлого года совместный документ консервативных европейских интеллектуалов. Они говорят о кризисах и точках напряжения, которые видят в европейской современности, и не ограничиваются лишь разоблачением того, что считают «ошибочной Европой».

Католический взгляд на Европу предлагает Алексей Браславец в обзоре подходов к ней трех Понтификов: Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска. Перспектива Святого Престола всегда – даже в делах, которые могут показаться нам прежде всего политическими, – окрашенная мыслью о «salus animarum», спасение душ человеческих.

Парижская декларация тепло отзывается о традиционной образовательной системе на западных землях, подчеркивая недостатки ее современной версии. Текст Максима Яременко об украинском образовании XVI–XVIII веков показывает, что европейские ценности и культурные коды, такие важные для авторов Декларации, не были чужими и здесь.