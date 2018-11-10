Здание Государственного архива Тернопольской области передадут УГКЦ

Меморандум о сотрудничестве относительно завершающих работ по обустройству здания Государственного областного архива и передачи помещения монастыря Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви заключен 7 ноября.

Согласно договоренностям, облгосадминистрация до 1 февраля 2019 года завершает строение нового здания Государственного архива Тернопольской области, рассчитанное на 1,5 млн единиц материалов. Поэтому со второй половины февраля начинает процедуру перевозки архивных документов, с последующим переводом сюда соответствующего структурного подразделения, сообщает "Католический обозреватель".

Зато с 25 марта 2019 года Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ начинает процедуру принятия в пользование помещение монастыря, в котором в настоящее время функционирует областной архив.

«С тех пор как Украина стала независимой, ни одна власть так и не смогла достроить новое помещение архива. И только сейчас, при поддержке действующего Президента Украины, Правительства и председателя Тернопольской облгосадминистрации удается завершить этот долгострой. Я верю в то, что это будет один из лучших архивов в нашей стране. Пусть Бог благословит это дело», — отметил архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк.

Архикафедральный собор Украинской греко-католической церкви — это памятник национального значения. Кельи и другие помещения должны использоваться по назначению — для нужд духовных, образовательных, просвещения, подчеркнул председатель облгосадминистрации Степан Барна.

«Помещение, в котором в настоящее время хранятся архивные материалы нашей области, не соответствует должным требованиям. Именно поэтому еще в 1990 году был начат процесс строительства нового архива. Наша общая цель — в соответствии с поручением Президента Украины совместно с Кабинетом Министров Украины — завершить строительство этого объекта. В результате в течение последних двух лет мы целенаправленно работали в данном направлении, — отметил глава области. — Сегодня из государственного и областного бюджетов выделено 26 млн грн, которые будут направлены на завершение строительной части, а также приобретения необходимого оборудования для эффективного функционирования архива в Тернопольской области».