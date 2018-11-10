Папа Римский призвал не превращать храмы в светские салоны

Храмы должны быть «домом Божьим», а не рынком и не светским салоном, где царит мирской дух.

Так, комментируя евангельское чтение праздника Освящения Латеранской базилики 9 ноября Папа Франциск объяснил, почему Иисус изгнал меновщиков из Храма. Об этом сообщает Vatican News.

Сын Божий был побуждаем любовью и ревностью о доме Господнем, который люди превратили в рынок. Иисус видит, что священное место было населено идолопоклонниками, людьми, готовыми служить деньгам, а не Богу.

"За деньгами стоит идол", - пояснил Папа Франциск и призвал задуматься, как мы относимся к нашим храмам: как к дому Божьему, к дому молитвы и встречи с Господом, - или же они похожи на базар и в них висит прейскурант на Таинства.Можно возразить, что речь идет не о прейскуранте, а о размере пожертвований.

«Если люди хотят сделать пожертвование, - объяснил Папа, - пусть они положат его в ящик для пожертвований, втайне, так, чтобы никто не видел, сколько они дали».

Папа предостерег также от риска превратить наши храмы в светские салоны, особенно при торжественном совершении Таинств или праздновании юбилеев. Богослужения должны быть красивы, отметил Папа, однако недопустимо, чтобы они превращались в светские мероприятия с мирским духом, исходящим от идолопоклонства деньгам.

"Суть коррупции – это продажа души денежному божеству", - сказал в заключение Святейший Отец.