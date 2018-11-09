Ватикан издал декреты о новых мучениках ХХ века, убитых из ненависти к вере

В среду, 7 ноября, Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Джованни Анджело Беччіи, Префекта Конгрегации по делам признания святых, во время которой утвердил для провозглашения ряд декретов этого ведомства, которые касаются различных процессов.

Об этом сообщает Vatican News.

«Равнозначная» беатификация

Первый из декретов касается признания геройского измерения добродетелей и подтверждения "культа с незапамятных времен" Слуги Божьего Михала Гедройца, Ордена Святого Августина, который родился в 1420 году в Гндройцах возле Вильна, а умер в 1485 году в Кракове. Этот акт является «равнозначным» беатификации, так что отныне он может почитаться как блаженный Католической Церкви.

Чуда по заступничеству итальянских кандидаток на славу

Два последующие декрета касаются признания чудес по заступничеству праведных Служительниц Божьих, что открывает путь для их беатификации. Обе являются итальянскими мирянками, которые завершили свою праведную жизнь во второй половине прошлого века. Речь идет о Едвидже Карбони (1880-1952) и Бенедетту Бьянки Порро (1936-1964).

Очередные мученики ХХ века

Три декрета касаются признания мученичества 11кандидатов на прославление, которые уже скоро будут провозглашены блаженными. Речь идет об Анхеле Квартаса Кристобала и 8 сподвижниках, воспитанниках семинарии Овиедо (Испания), убитых из ненависти к вере между 1934 и 1937 годами. На период гражданской войны в Испании приходится также мученичество Слуги Божьего Мариана Муллєрата-и-Сольдевили, мирянина и главы семьи, убитого 13 августа 1936 года близ Арбеки.

Третий декрет о признании мученичества касается Слуги Божьего брата Джеймса Альфреда Миллера из Конгрегации Братьев Христианских Школ, который родился в 1944 году в США, а 13 февраля 1982 года был убит из ненависти к вере в Уеуетенанго в Гватемале.