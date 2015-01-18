Мессу Папы Римского Франциска в Маниле услышали 6 млн. филиппинцев

Миллионы филиппинцев собрались в воскресенье на мессе Папы Римского Франциска в Маниле - столице страны. Главной темой речи понтифика стала забота о семье и страдающих детях, которых равнодушие лишает надежды на нормальную жизнь. Папа выступал перед рекордным скоплением верующих: в парке и его окрестностях, несмотря на дождливую погоду, собрались 6 млн. человек, сообщает NEWSru.com со ссылкой на AFP.

Ранее власти Филиппин предупредили, что ожидают прибытия до 6 млн человек. Толпы собрались у ограды еще до рассвета, готовясь занять места под проливным дождем. В Манилу Папа прибыл из Таклобана, где ему уже пришлось примерить желтый дождевик.

В воскресенье - последний полный день визита Франциска на Филиппины - у него намечены два крупных выступления: в Католическом университете Манилы и в парке Хосе Ризаля перед многомиллионной толпой.

Сегодня на Филиппинах отмечается праздник Младенца Иисуса, которого здесь называют "Santo Nino". Тему защиты детей и сохранения семьи Папа продолжил на мессе в парке Ризаля. Он призвал собравшихся защищать семью, а также "большие семьи - церковь, единоверцев и весь мир, семью людей". Он призвал "приветствовать и защищать" каждого ребенка и заботиться о молодых людях, "не позволяя лишать их надежды и обрекать на жизнь на улицах".